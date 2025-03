Cinema: Si è spenta Eleonora Giorgi, aveva 71 anni

Il cinema italiano perde una delle sue icone: Eleonora Giorgi si è spenta all’età di 71 anni. L’attrice era ricoverata in una clinica romana per la terapia del dolore, dopo aver annunciato alla fine del 2023 di essere malata di tumore al pancreas. Nonostante la gravità della malattia, aveva affrontato il percorso con coraggio, condividendo la sua esperienza in tv e lanciando messaggi di speranza.

Accanto a lei, nei suoi ultimi momenti, il figlio Andrea Rizzoli, il compagno Paolo, l’ex marito Massimo Ciavarro, la nuora Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele.

Proprio il figlio Andrea le aveva dedicato il libro Non ci sono buone notizie (Piemme), in cui raccontava la lotta contro la malattia e la straordinaria voglia di vivere della madre.

