Cinema, il premio Bifest a Stefano Accorsi

BARI – Il Bifest lo aveva accolto nell’ottobre del 2021 per la presentazione in anteprima di Marilyn ha gli occhi neri, diretto da Simone Godano, e affiancato da Miriam Leone. nelle scorse ore è tornato al Bari International Film&Tv Festival per solcare il palco del Petruzzelli e ricevere il premio Bifest.

Lui è Stefano Accorsi, attore tra i più stimati del panorama nazionale e internazionale che arriva nel capoluogo pugliese per presentare in anteprima Una figlia, nuova fatica cinematografica di Ivano De Matteo, già regista di Mia, pellicola presentata due anni fa in questa stessa kermesse.

Sul palco del politeama barese è arrivata anche Carolina Crescentini che ha tenuto una masterclass per il ciclo Il segreto dell’attrice.

