MATERA – Con un ringraziamento accorato della regista statunitense Patty Jenkins che nel 2016 aveva ricreato proprio nella città dei Sassi l’ambientazione dell’isola di Themyscira, casa delle amazzoni e della principessa Diana di Wonder Woman, si chiude questa edizione numero 3 del Matera Film Festival, una kermesse che, nonostante la giovane età, si conferma nell’Olimpo dei cinefestival tanto da essere paragonato ai no mainstream Sundance di Salt Lake City o Tribeca di New York. Una edizione che ha visto sfilare anche la co-protagonista del film, il generale Antiope, Robin Wright