VENEZIA – La provincia di Foggia, Apulia Film Commission e Regione Puglia protagonisti al Festival di Venezia. Anche il film “Padre Pio” di Abel Ferrara, dopo “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa (girato in provincia di Foggia e in concorso nella sezione Orizzonti), sarà presente alla 79^ edizione del Festival di Venezia, in concorso alle Giornate degli Autori. Girato prevalentemente a Monte Sant’Angelo (alcune riprese sono state realizzate anche a San Marco La Catola), il film è interpretato dalla star della saga “Transformer” Shia LaBeouf.