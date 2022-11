Condividi su...

BISCEGLIE – Primi ciak a Masseria Posta Santa Croce di Bisceglie per il nuovo film di Beppe Cino che torna alla macchina da presa con un film che definisce come “un racconto morale di formazione e di passaggio da una cultura ossessionata dal feticcio della proprietà e del confine della propria terra”. In una storia declinata al femminile, la protagonista Fofina, interpretata da Maria Grazia Cucinotta, dovrà districarsi tra sogno e realtà, passato e presente alla ricerca di una verità nascosta. Coprotagonista, Massimo Venturiello, già in Puglia in passato per ‘La terra’ di Sergio Rubini. Prodotto da Corrado Azzollini per Draka Distribution, “Gli agnelli possono pascolare in pace” vanta un cast composto tutto da attori pugliesi.