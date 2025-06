Cinema: morto Lalo Schifrin, compositore di Mission: Impossible

Il celebre autore argentino si è spento a 93 anni in California. Una carriera di oltre 100 colonne sonore fra jazz, cinema e cultura pop

È morto a 93 anni Lalo Schifrin, uno dei più importanti compositori del Novecento. A renderlo immortale è stato il celeberrimo tema della serie Mission: Impossible, ma il suo nome è legato a più di cento colonne sonore che hanno lasciato un segno profondo nella storia del cinema e della televisione. Nato a Buenos Aires, naturalizzato statunitense, Schifrin ha rappresentato un ponte fra jazz, musica sinfonica e innovazione audiovisiva.

Una vita per la musica

Nato il 21 giugno 1932, Boris Claudio “Lalo” Schifrin era un bambino prodigio: già a sei anni studiava pianoforte classico. La svolta arrivò negli anni ’50 grazie all’incontro con Dizzy Gillespie, con cui collaborò firmando la suite jazz Gillespiana, che lo proiettò sulla scena musicale internazionale e gli aprì le porte di Hollywood.

Capolavori per grande e piccolo schermo

La carriera di Schifrin è stata segnata da una straordinaria prolificità: oltre cento colonne sonore, tra cui quelle di Bullitt, Dirty Harry, Enter the Dragon, Il gatto a nove code, Cool Hand Luke, oltre alle musiche per serie TV come Starsky & Hutch, Mannix e Medical Center. Il tema in tempo 5/4 di Mission Impossible è considerato uno dei più iconici di sempre, tanto da entrare nella Grammy Hall of Fame e accompagnare anche i recenti film della saga con Tom Cruise.

Premi, riconoscimenti e l’ultimo successo

Nel corso della sua carriera Schifrin ha vinto quattro Grammy Awards ed è stato candidato sei volte all’Oscar, ricevendo nel 2018 una statuetta alla carriera. La sua scrittura mescolava sapientemente ritmo sincopato, latin jazz e orchestrazioni imponenti, segnando un nuovo standard per la musica da film. Solo due mesi fa, aveva presentato a Buenos Aires la sua ultima opera: ¡Viva la Libertà!, sinfonia in tre movimenti dedicata allo spirito argentino e cofirmata con Rod Schejtman, accolta con entusiasmo dalla critica e già destinata a un tour internazionale con tappe anche al Teatro Colón.

Una firma inconfondibile

Il motivo in 5/4 del tema di Mission: Impossible non fu casuale: come spiegato dallo stesso Schifrin, quella scelta ritmica serviva a generare tensione e urgenza, ma anche a nascondere un tributo cifrato, riproducendo in codice Morse le iniziali “M.I.”.

Famiglia e lascito

Schifrin lascia la moglie Donna e i tre figli William, Ryan e Frances. Nel corso della sua vita ha diretto orchestre prestigiose come la London Symphony Orchestra e la Israel Philharmonic, confermandosi ambasciatore globale di un’arte musicale che ha saputo evolversi senza perdere la propria anima. La sua eredità risuona oggi nei teatri, nei film, nelle serie e nella memoria collettiva di intere generazioni.

