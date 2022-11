Condividi su...

BARI -Il racconto della Milano tra gli Anni ‘70 e gli ‘80 attraverso le vicende di Vallanzasca, Turatello e Epaminonda, che hanno animato le cronache di quel periodo. Un racconto che incrocia politica, società, cultura e che si pone come una storia non ufficiale di quel decennio. Sono stati i primi due episodi di “La Mala: Banditi a Milano” (una serie di Sky Original) diretta da Paolo Bernardelli e Chiara Battistini, ad aprire “Autunno in Mediateca”, il cartellone di appuntamenti che la Mediateca Regionale Pugliese propone tra novembre e dicembre. Dagli omaggi a personalità fondamentali della storia del cinema recentemente scomparsi, come Jean-Luc Godard e Robert Jay Rafelson, a quello dedicato ai cent’anni dalla nascita di Francesco Rosi. In programma anche proiezioni a tema musicale e sociale e focus su Serie Tv ed eventi a sorpresa.