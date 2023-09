Cinema: ‘Io capitano’ di Garrone film italiano candidato all’Oscar

“Io capitano” di Matteo Garrone è la pellicola italiana designata per la corsa all’Oscar come miglior film internazionale. Lo ha deciso la commissione di selezione riunita all’Anica, scegliendo l’opera tra altri 11 film tra cui “La chimera” della Rohrwacher e “Rapito” di Bellocchio. Per la shortlist bisognerà attendere il 21 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio.

LA TRAMA – In un’odissea contemporanea, Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Il film, che tratta dell’emigrazione africana verso l’Europa, ha concorso alla 80a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il Leone d’oro, venendo riconosciuto con il Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. Ha incassato 374.757 euro in Italia nella prima settimana, posizionandosi al terzo posto nella classifica del box office italiano dal 4 al 10 settembre 2023.

