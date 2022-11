Condividi su...

BARI – Un festival dedicato al Sud e con un premio Oscar come presidente di giuria. Inizia a prendere forma la quattordicesima edizione del Bif&st-Bari International Film&Tv Festival che si terrà dal 24 marzo al primo aprile prossimi. Una edizione che come quella del 2022 sarà affiancata dal Bari fiction fest, interamente dedicato alle serie tv.

Sarà quindi Il regista tedesco Volker Schlöndorff, premio Oscar per il film Il tamburo di latta – ricavato dal romanzo omonimo del Premio Nobel Günter Grass – a presiedere la giuria. Tra le altre novità, i 120 anni della casa di produzione Titanus, la retrospettiva Sud e cinema che vedrà la partecipazione di pellicole, registi e attori provenienti dalle regioni meridionali, e in ultimo, cinema e scienza. Dopo il successo dello scorso anno, Il Comune di Bari riproporrà il fuori bifest coinvolgendo gli esercizi commerciali della città, mentre resta in stand by l’idea annunciata dal presidente Emiliano a marzo scorso della Fondazione dedicata