Cinema, al Bifest l’anteprima del nuovo film di De Matteo

BARI – Sofia è un’adolescente che ha perso la madre e mal sopporta la nuova compagna di suo padre Pietro. Una sera i conflitti tra le due, innescati puntualmente dall’insofferenza di Sofia, sfociano nell’irreparabile. Quando Sofia verrà arrestata inizierà un lungo percorso, e suo padre Pietro si ritroverà a dover mettere in pratica valori come comprensione e accettazione, ma il perdono non è scontato.

È Una figlia di Ivano De Matteo, regista di pellicole che mettono a confronto genitori e figli, come già successo in Mia. Ispirandosi liberamente al libro “Qualunque cosa accada” di Ciro Noja, il regista sceglie di riflettere su un dramma che si consuma tra le pareti domestiche e torna a indagare sul complesso rapporto tra un padre e una figlia. Ma se in Mia c’era una ragazza-vittima da tentare di proteggere, qui c’è una figlia carnefice.

