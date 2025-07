Cinema a Matera, Ruggieri e Buono: “Stop ai fornitori irregolari”

A Matera, in un periodo caratterizzato da una vivace attività nel settore delle produzioni cinematografiche, i presidenti delle sezioni Turismo di Confapi e CNA, Francesco Ruggieri e Matteo Buono, hanno lanciato un appello pubblico affinché venga garantito il rispetto delle regole da parte delle imprese fornitrici coinvolte.

Secondo i rappresentanti delle due associazioni, la crescente attrattività della città dei Sassi per le grandi case di produzione, da quelle italiane a realtà internazionali come Hollywood e Bollywood, dovrebbe tradursi in ricadute economiche concrete per il territorio. Tuttavia, ciò può avvenire solo se le forniture di servizi avvengono nel rispetto della legalità e con la selezione di imprese locali che operano in regola con il fisco, i contributi e la normativa sul lavoro.

“Chiediamo maggiori controlli agli enti preposti e invitiamo i responsabili delle produzioni a vigilare sulla corretta selezione dei fornitori”, affermano Ruggieri e Buono. L’obiettivo è garantire una competizione equa, basata sulla qualità e sull’adeguatezza delle offerte economiche, evitando che l’abbassamento dei costi sia ottenuto tramite il mancato rispetto delle norme.

Le due sigle auspicano un’azione più incisiva da parte degli organismi di controllo e una maggiore attenzione da parte delle figure manageriali del comparto cinematografico, affinché si assicuri una gestione regolare delle forniture, una corretta definizione dei prezzi e un rispetto puntuale delle prescrizioni relative al trasporto e ai documenti di accompagnamento.

“Il cinema può e deve essere una risorsa per Matera, ma solo se genera lavoro regolare e sviluppo sostenibile per la comunità locale”, concludono i presidenti, auspicando una sinergia più forte tra produzione culturale, economia e legalità.

