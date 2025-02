Cimitero di Sava chiuso: è mistero

SAVA: Non era programmata e non c’è stato nessun avviso preventivo sulla chiusura della scorsa domenica del cimitero di Sava.

A riferirlo è proprio il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri, che sul social Facebook ne dà notizia. Una chiusura improvvisa, senza che ci sia stata un’ordinanza, riferisce. Per questo il primo cittadino, impegnato nei giorni scorsi a Milano alla Borsa Internazionale del turismo, ha avviato un’indagine interna per individuare il responsabile. «Ho già richiesto agli uffici di convocare i responsabili dell’azienda per analizzare la situazione e risolvere le criticità emersa», scrive sempre su Facebook Pichierri che si scusa per il disagio arrecato. «Vi assicuro che farò chiarezza – precisa -, per prevenire il ripetersi di simili disagi». Intanto sabato scorso un cittadino aveva denunciato la presenza di bare vuote accatastate in una zona del cimitero portando sul posto vigili urbani e l’assessore Giuseppe Saracino che da noi contattato ha rassicurato: «Non c’’è nessun rifiuto pericoloso e tutto è stato ripulito». Rimane però il giallo su cosa sia accaduto il girono dopo e da chi sia partito l’ordine di chiusura dei cancelli del camposanto, proprio di domenica.

