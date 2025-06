“Cicoria puntarelle molfettese”, verso l’IGP che premia 6 comuni

La cicoria puntarelle molfettese compie un ulteriore passo verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Martedì 4 giugno, nella Villa Corte degli Aranci di Molfetta, si è svolta la consultazione pubblica per la presentazione ufficiale del disciplinare di produzione, alla presenza dei funzionari del Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Puglia, delle autorità istituzionali dei sei comuni coinvolti e degli operatori del settore agricolo.

Il progetto interessa un’area coltivata di oltre 500 ettari e coinvolge i territori di Molfetta, Bisceglie, Bitonto, Giovinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi, generando un valore economico complessivo che supera i 10 milioni di euro. La richiesta di riconoscimento IGP punta a valorizzare ulteriormente questa tipologia di cicoria, apprezzata per le sue qualità organolettiche e il metodo di produzione legato al territorio.

Durante l’incontro, il presidente provinciale della CIA Agricoltori Italiani Levante (Bari-Bat), Giuseppe De Noia, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento. “Siamo a un passo dall’IGP per una produzione di altissimo pregio e di grande valore”, ha dichiarato, evidenziando come il marchio rappresenti uno strumento strategico per tutelare il prodotto, i consumatori e le aziende agricole, favorendo anche una maggiore penetrazione nei mercati nazionali e internazionali.

Il riconoscimento IGP certifica che almeno una fase della produzione, lavorazione o trasformazione avviene nell’area geografica delimitata, secondo un rigido disciplinare. In questo modo viene tutelata la tradizione produttiva locale, garantendo qualità, tracciabilità e autenticità al consumatore.

La cicoria puntarelle molfettese potrebbe così unirsi al novero delle eccellenze agroalimentari pugliesi già riconosciute a livello europeo, rappresentando un ulteriore volano per l’economia agricola e l’enogastronomia del territorio.

