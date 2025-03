Cicloturismo nel Salento: un’opportunità per il territorio

Il Salento e il cicloturismo, un binomio in crescita che può rappresentare un’importante occasione di sviluppo economico, sociale e lavorativo per il territorio. Se ne parlerà domenica 9 marzo 2025, alle 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Tuglie (Piazza Massimo D’Azeglio), in un incontro organizzato da Salento Bike Trail con il patrocinio del Comune di Tuglie.

L’evento sarà un’occasione per discutere del ruolo sempre più centrale del turismo esperienziale in bicicletta, analizzando strumenti, strategie e idee per rendere il Salento una meta ancora più attrattiva per i viaggiatori su due ruote.

Mobilità dolce e sviluppo economico: il legame con il cicloturismo

Nel corso del dibattito, esperti del settore analizzeranno il potenziale della mobilità attiva e sostenibile, illustrando come il cicloturismo possa diventare un motore di sviluppo locale, creando nuove opportunità di lavoro e valorizzando le bellezze del territorio in modo sostenibile.

Gli ospiti e il programma dell’incontro

• Daniela Scianaro (Guida ambientale escursionistica AiGAe)

• Giulia Tenuzzo (Tour operator specializzato)

• Silvia Romano (Sindaco di Tuglie)

• Massimiliano Calò (Cicloesploratore e blogger)

• Roberto Guido (Giornalista, autore e cicloesploratore)

A moderare il dibattito sarà il giornalista esperto di cicloturismo Luigi Ciccarone.

Un evento per amministratori locali, operatori turistici, appassionati di bicicletta e chiunque voglia scoprire come il cicloturismo possa trasformare il Salento in una destinazione d’eccellenza per i viaggiatori su due ruote. Per maggiori informazioni: Salento Bike Trail – Tel. 350 143 7989 – info@salentobiketrail.com.

