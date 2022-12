Ciclocross show sulla sabbia di Barletta col Trofeo Blu Star Shoes

Condividi su...

Linkedin email

Sul litorale di ponente della città di Barletta, grande affluenza di ciclocrossisti per il Trofeo Blu Star Shoes con il Team Eurobike di Maurizio Carrer in cabina di regia per il terzo appuntamento in calendario del ciclocross pugliese dopo quelli andati in archivio recentemente a Corato e a Bisceglie.

La partecipazione dei tanti atleti pugliesi, più quella di altre regioni del Centro-Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo) ha dato lustro all’intera manifestazione rendendola ancora più avvincente e dispendiosa per via del percorso completamente in stile nord-europeo sulla sabbia nei pressi di Lido Ginevra, appesantito dalla pioggia che è caduta la notte antecedente all’evento, Gli atleti hanno dovuto dare sfoggio delle loro abilità di guida e soprattutto il loro impegno è stato espresso al più alto livello possibile.

Tra gli agonisti ottime performances per Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo), Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Mastromatteo (Team Bike Revolution Palo Del Colle), Luigi Altamura (Avis Bike Ruvo) e Pietro De Micheli (Mtb Casarano) e tra i G6 uomini, Noemi Fracchiolla (Team Eurobike) e Noemy Ferrusi (Pedale Sulmonese) tra le G6 donne, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Francesco Dell’Olio (Avis Bike Ruvo), Nicolò Rana (Ludobike Scuola di Ciclismo), Manuel Grosso La Valle (Asd Belvedere Ciclone) e Mattia Figliolia (Andria Bike) tra gli esordienti secondo anno uomini, Silvia Leonetti (Andria Bike), Ilaria Di Terlizzi (Avis Bike Ruvo) e Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti secondo anno donne, Raffaele Cascione (Avis Bike Ruvo), Mirco Sasso (Michele Bartoli Academy), Michele Saccotelli (Andria Bike), Giuseppe Fornelli (Avis Bike Ruvo) e Giuseppe Bassi (Avis Bike Ruvo) tra gli allievi uomini primo anno, Maria Lauciello (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne primo anno, Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne secondo anno, Michele Pascarella (Team Cesaro), Luca Bardi (Asd 1D+ 1 Dente in Più), Marco Russo (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Luca Carnicella (Avis Bike Ruvo), Mattia Zollino (Maglie Bike) tra gli allievi uomini secondo anno, Brenda Zavarella (Pedale Sulmonese), Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo), Denise Schito (Maglie Bike) e Marielena Gramegna (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne secondo anno, Nicolò Pizzi (Maniga Cycling Team), Simone Massaro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Antonio Regano (Andria Bike), Giuseppe Cassano (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Luigi Alemanno (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli juniores uomini, Chiara Radesca (Zhiraf Guerciotti), Dalila Langone (Loco Bikers), Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce), Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Alessia Presta (Asd Belvedere-Ciclone) tra le juniores donne, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) e Alessia Pia Gaudioso (Ciclo Team Valnoce) tra le open donne, Vittorio Carrer (DP66 Giant Smp), Ivan Carrer (Team Eurobike), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T Cycling Team) e Francesco Binetti (Pro.Gi.T Cycling Team) tra gli under 23, Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) ed Emmanuele Greco (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli élite. In campo amatoriale, obiettivo podio raggiunto per Emanuela Civillà (Fuorisella Bike) tra le master donna 2, Andrea Leogrande (Asd 1D+ 1 Dente in Più), Giuseppe Spiriticchio (Alta Murgia Mtb) e Alessandro De Matteis (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli élite sport, Antonio Giaconella (Team All Bike Ruvo di Puglia), Giuseppe Todisco (Sport For Fit Racing Team) e Pietrangelo Santoro (Team All Bike Ruvo di Puglia) tra i master 1, Adriano Luciano (Cps Professional Team), Paolo Guagnano (New Cycling Team) e Michele Del Latte (Canusium Bike) tra i master 2, Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike) e Gianfranco Bongermino (New Cycling Team) tra i master 3, Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport), Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) e Luca Pizzi (Maniga Cycling Team) tra i master 4, Michele Salza (Team Co.bo. Pavoni), Ciro Montenegro (Asd Labiciclettastore.it) e Salvatore Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Mino Calabretta (Team Eracle) e Vito Sante Sgobba (Team Eurobike) tra i master 6, Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano), Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese) e Pasquale Marino (Heraclea Bike-Marino Bici) tra i master 7, Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Domenico Guastamacchia (Avis Bike Ruvo) tra i master 8.



Durante le premiazioni, in presenza del presidente regionale FCI Puglia Giuseppe Calabrese e del coordinatore regionale del settore ciclocross Mimmo Del Vecchio, sono stati poi ufficializzati i nuovi detentori delle maglie di campione regionale ai migliori di categoria, sia agonisti che amatori.

Il successo ottenuto sia sotto l’aspetto prettamente tecnico che spettacolare è stato il giusto premio per tutto lo staff del Team Eurobike che si è prodigato tanto per la riuscita della manifestazione e per ricostruire il binomio tra Barletta e il ciclocross, dopo le precedenti esperienze negli anni passati con il Campionato Europeo Master (2012), il Campionato Intersud (2013) e la tappa finale del Giro d’Italia Ciclocross (2017).

I CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA CICLOCROSS 2022-2023

Esordienti secondo anno uomini: Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Esordienti secondo anno donne: Silvia Leonetti (Andria Bike)

Allievi uomini primo anno: Raffaele Cascione (Avis Bike Ruvo)

Allieve donne primo anno: Maria Lauciello (Avis Bike Ruvo)

Allievi uomini secondo anno: Luca Bardi (Asd 1D+ 1 Dente in Più)

Allieve donne secondo anno: Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo)

Juniores uomini: Simone Massaro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Juniores donne: Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Under 23: Ivan Carrer (Team Eurobike)

Elite: Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Elite sport: Andrea Leogrande (Asd 1D+ 1 Dente in Più)

Master 1: Antonio Giaconella (Team All Bike Ruvo di Puglia)

Master 2: Paolo Guagnano (New Cycling Team)

Master 3: Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike)

Master 4: Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport)

Master 5: Ciro Montenegro (Labiciclettastore.it)

Master 6: Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano)

Master 7: Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese)

Master 8: Giuseppe Vellitri (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)