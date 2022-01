FASANO – Titolo italiano per Biagio Palmisano ai campionati italiani di ciclocross che sono in corso in Friuli-Venezia Giulia, a Variano di Basiliano, fino a domenica. L’atleta fasanese tesserato per il Team Narducci Cofano di Pezze di Greco ha conquistato il tricolore di categoria M6 (dai 55 ai 59 anni).

Un risultato molto importante per Fasano nell’appuntamento clou di tutta la stagione di ciclocross: “Faccio i complimenti al nostro concittadino e a tutta la società di Pezze di Greco che da anni è impegnata nella promozione di questo sport e nella costruzione di generazioni di atleti – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Il tricolore di Palmisano rinnova la tradizione fasanese nel ciclocross e più in generale nel ciclismo sulla scia delle imprese costruite negli anni da Vito Di Tano. Ed è bello sottolineare che questa vittoria arriva proprio in questa giornata in cui si festeggiano i 225 della bandiera italiana. Una piacevole coincidenza che ci inorgoglisce ancora di più”.