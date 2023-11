Ciclocross: Andria Bike centra campionato regionale con Silvia Leonetti

L’Andria Bike sempre più sugli allori in questo avvio di ciclocross comprendente un ciclo ravvicinato di competizioni che ha visto protagonisti gli esordienti e gli allievi, complice il lungo ponte di Ognissanti.

L’impegno più importante ha avuto luogo il 1°novembre scorso a Borgo Incoronata, alle porte di Foggia, in occasione del Borgo Cross Incoronata che ha assegnato i titoli regionali di ciclocross sotto l’egida della Federciclismo Puglia.

Ottimo il comportamento di Silvia Leonetti che ha centrato la vittoria e contestualmente la maglia di campionessa regionale pugliese nella categoria allieve primo anno. Niente male neanche la performance di Michele Saccotelli che si è guadagnato il secondo posto tra gli allievi secondo anno, terzo gradino del podio per Alessandro Lamesta tra gli allievi primo anno.

Non da podio ma molto bene ottenendo buoni piazzamenti anche gli altri componenti del team con Luigi Malcangi (ottavo tra gli allievi secondo anno), Mattia Figliolia (sesto tra gli allievi primo anno) e al debutto Michele Cocco con il decimo posto tra i G6, prossimo a diventare esordiente primo anno a partire dal gennaio 2024 secondo i regolamenti tecnici della Federciclismo in materia di ciclocross.

Lunga trasferta nelle Marche a San Severino (Trofeo Team Co.Bo. Pavoni) il 5 novembre scorso, gara che assegnava punti top class FCI in cui tutti gli atleti andriesi hanno dato come sempre il meglio. Tra i piazzamenti raccolti il quarto posto di Michele Saccotelli tra gli allievi secondo anno, il quinto di Silvia Leonetti tra le allieve donne, l’ottavo di Alessandro Lamesta tra gli allievi primo anno, il quattordicesimo di Mattia Figliolia tra gli allievi primo anno e il diciassettesimo di Luigi Malcangi tra gli allievi secondo anno.

Una stagione per l’Andria Bike che si preannuncia molto interessante e promettente con atleti che sono determinati a raggiungere i più ambiti traguardi, a livello regionale ed extra-regionale, per ricambiare la fiducia di una guida esperta come il team manager Luigi Tortora che segue i ragazzi negli allenamenti: “Complimenti a tutti i miei atleti che, con determinazione, hanno condotto delle ottime gare. Il merito è dell’impegno costante che ognuno di loro mette in questa disciplina sportiva. In questo modo gratifichiamo i nostri sponsor che ci sostengono annualmente”.

