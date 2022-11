Condividi su...

In Puglia il ciclocross va sempre alla scoperta di scenari di grande impatto per somigliare a quelli tipici in Belgio dove impera la sabbia. Anche il lungomare di Barletta non è da meno: sulla strada litoranea di ponente, intitolata al mito di Pietro Mennea, è pronto ad alzarsi il sipario, domenica 27 novembre, sul Trofeo Ciclocross Blu Star Shoes valevole come prova di campionato regionale FCI Puglia sia per gli agonisti che per gli amatori.

Nel curriculum storico del ciclocross, Barletta vanta tre manifestazioni di rilievo all’ombra del Castello Normanno Svevo dove gli atleti hanno avuto il lusso di solcare i prati del fossato. In ordine temporale, il Campionato Europeo Master (2012), il Campionato Intersud (2013) e la tappa finale del Giro d’Italia Ciclocross (2017) hanno avuto come denominatore comune il dinamismo del comitato organizzatore targato Team Eurobike che ha regalato alla città della Disfida un’importante ribalta a tutto il movimento nazionale del ciclocross e non solo.

Il sodalizio di Corato, guidato dal plurimedagliato del cross Maurizio Carrer, si fa parte attiva di questa manifestazione, i cui sforzi saranno sicuramente ripagati dalla spettacolarità dello scenario e dell’avvenimento sul piano strettamente tecnico-sportivo. Atleti in gara sui 2,3 chilometri del tracciato presso il Lido Ginevra completamente piatti e con tratti tecnici da fare a piedi e/o con la bici in spalla su fondo sabbioso, intersecando pochissimo l’asfalto, per avere la meglio sulle insidie che il percorso propone, ma a giovarne sarà senza dubbio lo spettacolo.

Con il ritrovo per tutti i partecipanti fissato alle 7:30 presso il Lido Ginevra, sono previste quattro batterie di partenza: juniores uomini, fascia amatoriale 2/over 45, donne juniores, open e master alle 9:30 (durata 40 minuti); uomini élite, under 23 e fascia amatoriale 1/under 45 alle 10:20 (60 minuti); esordienti e allievi alle 11:30 (30 minuti); chiusura con i G6 promozionali alle 12:10 (20 minuti).