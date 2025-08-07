Ciclisti uccisi, l’autopsia: “Gravi traumi e lesioni agli organi interni”

TERLIZZI – Gravi traumatismi, fratture e lesioni agli organi interni. È quanto emerge dall’autopsia sui corpi di Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro, i ciclisti travolti e uccisi domenica scorsa da un’auto mentre percorrevano la provinciale 231 in direzione sud, vicino a Terlizzi, nel Barese. Gli esami sono stati eseguiti nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. nelle prossime ore saranno effettuati altri accertamenti che riguardano anche le divise indossate delle vittime che erano tutte di Andria e componenti di CicloAvis, la sezione cittadina degli amanti della bici dell’Avis. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale plurimo per fare chiarezza ed ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto che ha investito i tre. Si tratta del 30enne Francesco Del Vecchio che era partito da Ruvo di Puglia poco dopo le 8, per raggiungere alcuni amici nel capoluogo e partire insieme per le vacanze estive nel Salento. A Bari, però, il giovane è arrivato solo in tarda mattinata in ambulanza, al Policlinico, lievemente ferito e sotto choc.

Secondo quanto riferito dall’avvocato del ragazzo, l’indagato non avrebbe ancora fornito alcuna ricostruzione dell’accaduto ma si sarebbe sottoposto agli esami tossicologici. Intanto restano sotto sequestro la Lancia Delta coinvolta, le tre biciclette delle vittime e lo smartphone del conducente, su cui verranno effettuati accertamenti tecnici per verificare un eventuale utilizzo al momento dell’impatto. Sulla carreggiata, la polizia locale ha rilevato evidenti segni di frenata per oltre 50 metri. Alcuni testimoni avrebbero inoltre riferito di un’auto che viaggiava a velocità molto sostenuta.

