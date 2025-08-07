Ciclisti travolti sulla provinciale 231: i funerali in Cattedrale ad Andria

Si svolgeranno domani, venerdì 8 agosto, alle ore 11 nella Cattedrale “Santa Maria Assunta” di Andria, i funerali di Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro, i tre ciclisti tragicamente travolti e uccisi domenica scorsa lungo la provinciale 231, nei pressi di Terlizzi, mentre percorrevano la strada in direzione sud.

Le autopsie, eseguite all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, hanno confermato la presenza di gravi politraumi, fratture multiple e lesioni interne su tutti i corpi. Sono ancora in corso accertamenti supplementari, che riguardano anche le divise indossate dalle vittime, tutte appartenenti al gruppo CicloAvis di Andria, sezione ciclistica dell’associazione Avis.

Le salme verranno riconsegnate alle famiglie in giornata. Grande il cordoglio nella comunità andriese, scossa da una tragedia che ha colpito tre volti noti e stimati tra gli amanti del ciclismo locale.

Intanto, la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale plurimo. È stato iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto che ha investito i tre ciclisti: un uomo di 30 anni residente nel Barese.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente.

