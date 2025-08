Ciclisti investiti e uccisi a Terlizzi: indagato conducente auto

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati

È di tre morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di domenica 3 agosto lungo la provinciale 231 in direzione sud, nei pressi di Terlizzi, in provincia di Bari. Tre ciclisti (di 30, 50 e 70 anni, tutti appartenenti alla sezione cittadina dell’Avis di Andria) sono stati travolti da un’auto mentre percorrevano in gruppo il tratto stradale.

Il conducente della vettura, un uomo residente nella provincia barese, è stato iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale plurimo, mentre i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo finendo contro il guardrail e travolgendo i ciclisti senza possibilità di scampo. Il conducente è rimasto ferito, sfondando il parabrezza nell’impatto. È stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari dal personale del 118.

“Provo solo immenso dolore” ha dichiarato Giovanna Bruno, sindaca di Andria, che ha voluto ricordare le vittime non solo per la passione verso il ciclismo, ma anche per l’impegno sociale. “Penso e ripenso al bene di questi nostri concittadini, profuso attraverso la splendida realtà associativa dell’Avis. Mi stringo, nel silenzio, al dolore immane dei parenti per questa tragedia che ha portato via un pezzo di noi tutti, con violenza atroce”. La sindaca ha anche richiamato il valore della loro recente partecipazione a una campagna per la donazione del sangue, ribadendo che “sono un pezzo della nostra comunità, la parte bella e sana di una città che intorno al valore delle persone ha impostato il suo riscatto. L’invito a tutti è a rispettare questa triste e nefasta vicenda. Rispetto assoluto e silenzio. Per chi non c’è più, per chi è appeso a un filo, per i familiari tutti”, ha concluso Giovanna Bruno.

Anche Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha espresso il proprio cordoglio: “Quanto accaduto lascia tutti noi senza parole. La morte dei tre ciclisti del gruppo Ciclo Avis di Andria è una tragedia che colpisce l’intera comunità. Il nostro pensiero va a loro e al quarto ciclista ricoverato in gravi condizioni. Ci sarà modo di chiarire quello che è successo e di impegnarci come rappresentanti delle istituzioni per evitare che simili episodi possano ripetersi, aumentando la sicurezza sulle strade. È il momento di stringersi attorno alle famiglie e alla realtà dell’Avis, da sempre impegnata sul territorio nelle iniziative per sensibilizzazione alla donazione del sangue”.

