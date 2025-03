Ciclista ucciso e travolto a Foggia, condannato medico

Ha patteggiato la pena (sospesa) di due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per omicidio stradale e omissione di soccorso Carlo Conversa, il 78enne medico in pensione residente ad Acquaviva delle Fonti (Bari), che nell’ottobre 2024, in località Seggio a Lucera (Foggia), investì e uccise con il suo Suv Roberto Casiello, ciclista 61enne di Foggia e fuggì senza prestargli soccorso. Il medico è agli arresti domiciliari dal 30 ottobre scorso, misura che decade in seguito al patteggiamento. Il giudice ha anche disposto la revoca della patente di guida.

