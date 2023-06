Ciclismo: Prima volta in Puglia campionati italiani Master Strada

Pezze di Greco è tutta addobbata di Tricolore per ospitare, per la prima volta in Puglia, i campionati italiani FCI Master Strada Maschile. Un ulteriore riconoscimento alla collaudata organizzazione targata ASD Antonio Narducci.

La comunità e le associazioni del territorio si è mobilitata facendo squadra per lasciare un buon ricordo agli ospiti corridori, che giungeranno da tutte le regioni di Italia.

La rassegna tricolore sarà valida anche come Coppa “We are in Puglia” e si avvarrà della collaborazione del due volte campione del mondo di ciclocross Vito Di Tano, con Regione Puglia, Comune di Fasano e Federciclismo.

Il programma della due giorni è intenso, varia tra sport, cultura, gastronomia e musica. Inoltre, la “Narducci” di Pezze di Greco per l’evento ha aderito all’iniziativa della Regione Puglia “Allenati contro la violenza”, una campagna che ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo sportivo contro la violenza sulle donne.

Nel corso della manifestazione è previsto l’arrivo di personalità dello sport nazionale, della tv e della politica.

Il programma

Sabato 24 giugno:

ore 13:00 l’inizio prima gara;

ore 15:30 la seconda gara;

ore 18:00 premiazione con l’assegnazione delle maglie di campione italiano;

ore 19:00, in Piazza XX Settembre a Pezze di Greco, ci sarà la presentazione del libro “Ci troviamo al bar del nord”, a cura dell’autore Mimmo Ciaccia;

ore 20:00, Apertura stend gastronomici e intrattenimento Live di una rivelazione della musica Italiana “Marima”, colui che porta alla ribalta il suo pubblico con le Hit dagli anni 60′ sino agli anni 80′, l’artista sarà presentato dell’attrice e conduttrice televisiva Floriana Rignanese che vanta ollaborazioni con Michele Placido,Robert De Niro, Alessandro Haber, Marisa Laurito, Davide Mengacci, Mara Carfagna, Raul Bova, Albano, Sebastiano Somma, Fausto Leali, Elsa Martinelli, Katia Ricciarelli, Ettore Bassi.

A SEGUIRE CONCERTO DEL FAMOSO GRUPPO “TERRAROSS”, gruppo di riferimento in Puglia della pop star Madonna.

Domenica 25 giugno:

ore 08:00 la terza gara;

ore 11:00 la quarta gara;

ore 13:30 premiazione con l’assegnazione delle maglie di campione italiano;

