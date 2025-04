Ciclismo, parte dalla Puglia la Coppa Italia Giovanile XCO 2025

ACCADIA (FG) – Sarà la Puglia, e in particolare il comune di Accadia, a ospitare la prima prova della Coppa Italia Giovanile di Mountain Bike XCO 2025, competizione nazionale promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana e organizzata dall’A.S.D. Mtb Puglia del presidente Francesco Velluto.

Debutto il 1° maggio tra i boschi dei Monti Dauni

Oltre 350 giovani atleti delle categorie Esordienti e Allievi si daranno battaglia su un tracciato tecnico di 3,5 km, interamente immerso nel Bosco Paduli, tra querce secolari e scorci suggestivi. Il percorso, rinnovato rispetto alla passata edizione, rappresenta una sfida entusiasmante per i migliori talenti del fuoristrada nazionale.

Accadia cuore del ciclismo giovanile

Dopo aver ospitato la tappa finale lo scorso anno, Accadia viene riconfermata nel calendario nazionale grazie al sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Agostino De Paolis e all’esperienza decennale dell’A.S.D. Mtb Puglia. L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e del Comune di Accadia.

Parla Francesco Velluto

“Essere scelti per aprire la Coppa Italia è un onore – ha dichiarato Velluto – ed è il frutto di anni di lavoro e passione. Questa gara valorizza il nostro territorio e promuove lo sport tra i giovani in una cornice naturale straordinaria come quella dei Monti Dauni”.

Appuntamento anche con l’8ª XC dei Monti Dauni

Dopo le prove ufficiali di mercoledì 30 aprile, giovedì 1° maggio, dalle ore 9, prenderanno il via le competizioni per categorie. Nel pomeriggio, dalle 15:15, spazio all’8ª XC dei Monti Dauni, gara aperta ad amatori, Open ed enti della Consulta, inserita nel circuito regionale Puglia Challenge XCO.

