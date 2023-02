Ciclismo: Giudici gara Puglia-Basilicata-Calabria insieme a Taranto

Parte a breve la nuova stagione dei giudici di gara con il consueto convegno tecnico che ha la sua importanza sia dal punto di vista della formazione che nel rispetto dei regolamenti dettati dalle norme attuative FCI.

Quello organizzato a Taranto per domenica 5 febbraio a Taranto, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città (con la registrazione dei partecipanti alle 9:00 e l’inizio fissato alle 9:30), è il primo incontro ufficiale tra i giudici di gara in un’inedita versione interregionale e in presenza dopo la pandemia: a fare gli onori di casa la commissione regionale dei giudici FCI Puglia presieduta da Grazia Ziri che interverrà assieme ai presidenti della commissione regionale della Basilicata (Vincenzo Pernetti) e della Calabria (Damiano De Vito), unitamente alla presenza di Carmine Acquasanta (vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana), di Michelangelo Costa e Giovanni Passarelli (segretario e componente della commissione nazionale FCI dei giudici di gara), di Giuseppe Calabrese, Vincenzo Sileo e Francesco Corrado, in qualità di rispettivi presidenti dei comitati regionali FCI di Puglia, Basilicata e Calabria.

