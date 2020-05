Ciclismo | Giro d’Italia 3-25 ottobre

Condividi

L'Unione Ciclistica Internazionale ha diramato il nuovo calendario provvisorio elaborato in seguito all'emergenza

sanitaria coronavirus, che ha portato allo stravolgimento di tutte le manifestazioni sportive. Il Giro d'Italia si svolgera'

dal 3 al 25 ottobre, mentre 5 giorni prima della conclusione della corsa rosa e' previsto il via della Vuelta che si

concludera' l'8 novembre. Il Tour de France si disputera' invece dal 29 agosto al 20 settembre.

Secondo questo calendario, la maggior parte delle classiche piu' importnati si svolgeranno in ottobre, tra le quali anche

la Parigi-Roubaix, che e' stata tolta dalla data provvisoria inizialmente inserita, che era prevista per il 16 agosto e

riprogrammata il 25 ottobre. La stagione World Tour prendera' il via l'1 agosto con la Strade Bianche, che anticipera' di una

settimana la Milano-Sanremo.