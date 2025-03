Ciclismo giovanile pugliese in evidenza nelle gare nazionali

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il ciclismo giovanile pugliese, protagonista in importanti appuntamenti nazionali. Come sottolineato dal presidente del Comitato Regionale FCI, Tommaso Depalma, «grazie all’impegno di tecnici, dirigenti e genitori i nostri giovani portano in alto il nome della Puglia in tutta Italia».

Le ragazze brillano a Riccione

Al 2° Gran Premio Città di Riccione – Memorial “Cristina Pesaresi”, valido come prima tappa del “Trofeo Rosa 2025”, spiccano le performance delle atlete dell’Avis Bike Ruvo di Puglia. Ottimi piazzamenti per Melissa Balestra e Megan Pugliese, rispettivamente 15ª e 16ª tra le Allieve, sempre protagoniste nel gruppo di testa e capaci di chiudere ogni tentativo di fuga fino all’ultimo giro. Bene anche Maria Vittoria Quarta e Arianna Cecalupo, impegnate su un percorso tecnico e ondulato.

I giovani maschi si mettono in mostra nel Lazio

Ottimi risultati anche nel 1° Gran Premio Ciclismo – Memorial “Giovanni Coletta” a Piedimonte San Germano (FR). Tra le Esordienti, sfiorano il podio Rebecca Ventola e Martina Giuliese (entrambe Fusion Bike). Nella categoria Esordienti 1º anno, quinto posto per Alberto Malerba (Maglie Bike) e settimo per Mattia Muraglia (MmBike Andria). Tra gli Esordienti 2º anno, bel terzo posto per Oscar Carrer (Fusion Bike).

Allievi vicini al successo

Tra gli Allievi, prestazione da applausi per Fabio Colaprico (Un Dente in Più), che ha sfiorato la vittoria, chiudendo al quarto posto. Buoni piazzamenti anche per Giuseppe Tatoli (Fusion Bike), quarto, e Riccardo Lacatena (Un Dente in Più), settimo.

Un movimento in crescita

I risultati di questo weekend confermano la crescita del ciclismo giovanile pugliese, che grazie a passione, sacrificio e sostegno familiare continua a farsi spazio nelle competizioni nazionali, guardando al futuro con ambizione.

