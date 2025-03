Ciclismo: Di Cosola e Ingrosso trionfano alla Mediofondo Bosco di Bitonto

Grande spettacolo a Bitonto per la 10a edizione della Mediofondo Bosco di Bitonto, terza tappa del Challenge XCP Puglia, che ha regalato una giornata di puro agonismo su un percorso impegnativo e affascinante di 52 km e 1200 metri di dislivello.

Ad imporsi in solitaria tra gli uomini è stato Luigi Di Cosola del Team New Bike Andria, che ha preceduto Vittorio Carrer (Team Eracle Alberobello) e Agostino Chiriacò (Team Marrone). Nella gara femminile, invece, successo per Francesca Ingrosso del Team Messapia Bikers, che ha avuto la meglio su Anna Ciccone (Team Eracle Alberobello), nuova leader della classifica generale, e Martina Normanno (Avis Bike Ruvo).

L’evento, organizzato in modo impeccabile dal Team Oro Verde Bitonto sotto la guida dell’avvocato Massimiliano De Palma, ha visto la partecipazione di 310 bikers provenienti da Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Un evento di alto livello

La manifestazione ha avuto una cornice istituzionale d’eccezione, con la presenza del presidente del Comitato Regionale FCI Tommaso Depalma, dei consiglieri Sabino Piccolo e Lucia Marseglia, del segretario Fulvio Morgese e del presidente provinciale Giandomenico Martellotta. Alle premiazioni hanno partecipato anche l’assessora del Comune di Bitonto Dalila Cariello e il consigliere comunale Vincenzo Marrone. A livello tecnico, presenti anche Udo Corrado e Daniele Vitulli per la struttura fuoristrada.

Prossimo appuntamento a Ugento

Archiviata la tappa di Bitonto, il Challenge XCP MTB Puglia tornerà il 27 aprile con la Marathon del Salento, attesa quarta prova del circuito regionale.

