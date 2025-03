Ciclismo: Carenza trionfa alla Mediofondo “Bosco Difesa Grande” di Gravina

Gravina di Puglia si conferma capitale delle due ruote con l’undicesima edizione della Mediofondo “Bosco Difesa Grande”, organizzata dal Team Amicinbici. Sul suggestivo percorso di 42 chilometri, tra salite impegnative e tratti tecnici accanto alle basi dei missili Jupiter della Guerra Fredda, si è imposto in solitaria il beniamino di casa Antonio Carenza (Team Reburn), forte della sua esperienza da ex agonista.

Il podio e i protagonisti

Alle spalle di Carenza, secondo posto per Giuseppe Belgiovine (Team Oroverde Bitonto), terzo Antonio Notarpietro (New Bike Andria). Ai piedi del podio Michele Guarnaccio (Team Puglia Challenge) e Pierluigi Saracino (Team Preview Sei Sport). La gara, resa ancora più impegnativa da vento e pioggia, ha visto al via 120 partecipanti, tutti messi alla prova dalle difficili condizioni meteo.

Un’edizione speciale nel ricordo di Pippo Agostinacchio

L’appuntamento di quest’anno è stato dedicato alla memoria del dottor Pippo Agostinacchio, scomparso la scorsa estate. Alla cerimonia di premiazione, insieme agli organizzatori, presenti il presidente regionale FCI Tommaso Depalma, il presidente provinciale di Bari Giandomenico Martellotta e il segretario del CR Puglia Fulvio Morgese, oltre agli assessori comunali Leo Vicino e Marienza Schinco.

Depalma: “Così si costruisce una comunità”

«Avete onorato Pippo con passione e condivisione», ha sottolineato Depalma. «Solo abbracciandoci come comunità, con tutte le nostre differenze che sono un valore aggiunto, possiamo salire insieme in cima alla salita. Lo sport è bellezza che arricchisce l’anima».

Una giornata all’insegna dello sport, dell’impegno e del ricordo, con un messaggio chiaro: la bici, oltre la fatica, è un linguaggio che unisce.

