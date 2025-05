Ciclismo, “Appia Bike Tour dalle Gravine al Mare” vince il bando “Bici in Comune”

È ufficiale: il progetto “Appia Bike Tour: dalle Gravine al Mare” ha vinto il bando “Bici in Comune”. Il progetto, che promuove la mobilità ciclabile e sostenibile, è stato presentato dai comuni di Palagiano (capofila), Palagianello, Castellaneta, Laterza e Ginosa.

A supporto dell’iniziativa, la Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato Provinciale FCI Taranto hanno offerto il loro contributo in termini di progettazione e supporto tecnico, consolidando il legame tra enti locali e il mondo sportivo.

Un progetto ambizioso per il territorio

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale dell’area occidentale della provincia di Taranto. Il “Appia Bike Tour” collegherà le affascinanti gravine fino alle coste ioniche, creando percorsi ciclabili sicuri e integrati che non solo favoriranno il cicloturismo, ma anche la mobilità quotidiana sostenibile.

Come sottolineato dagli organizzatori, “Con questo progetto si vuole incentivare l’uso della bicicletta, ma anche raccontare il territorio in una prospettiva nuova, che unisce natura e storia”.

Nuove opportunità per lo sviluppo turistico ed economico

La vittoria del bando rappresenta un importante passo per l’area, con l’opportunità di trasformare il territorio in una destinazione ideale per il cicloturismo. La collaborazione tra enti locali e il mondo sportivo è un segnale positivo per il futuro del turismo e dell’economia locale, offrendo nuove opportunità di crescita.

Nei prossimi mesi, grazie ai fondi del bando Bici in Comune, prenderanno il via i lavori per la realizzazione delle prime tratte ciclabili. Inoltre, sono previste attività di promozione e sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini, scuole e associazioni locali per creare una rete di partecipazione attiva alla realizzazione del progetto.

