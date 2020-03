Ciccio Caputo | La mia maglia all’asta per gli ospedali pugliesi

Condividi

L'attaccante altamurano torna a far parlare di sè al positivo. Dopo aver esposto il cartello: "Andrà tutto bene, restate a casa", il bomber del Sassuolo ha deciso di mettere all'asta la sua maglia per ricavare soldi da destinare alla sanità pugliese.

"Questo gesto - ha detto su Instagram - servirà a supportare il sistema sanitario pugliese. È un piccolo gesto che renderà tutti più felici". L'asta parte dal prezzo simbolico di un euro e terminerà oggi alle 21.30. Forse il gol più significativo, anche più bello dei 13 messi a segno in stagione, solo tre in meno di quelle realizzate nell'annata passata.

"Ecco qui , come annunciato, la mia maglia con dedica speciale. L’asta servirà a supportare il sistema sanitario Pugliese. È un piccolo gesto che renderà tutti più felici. L’asta parte da un prezzo simbolico di 1€ (rilancio minimo 1€). È riservata a tutti gli utenti di maggiore età. L’asta terminerà l’11 Marzo 2020 alle ore 21:30! Il vincitore avrà 24h per regolarizzare": così Ciccio Caputo sul suo Instagram. Francesco Caputo da Altamura resterà nella storia come l'attaccante che ha siglato l'ultima doppietta prima della sospensione dei campionati a causa del coronavirus.

Il centravanti ha rivolto un messaggio di speranza attraverso i social del Sassuolo: "Siamo in un momento delicato - ha detto in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del Sassuolo - viviamo attimi di grande difficoltà, lo sono per tutti. Solamente uniti possiamo vincere questa battaglia. Ringraziamo medici, infermieri, volontari, che stanno svolgendo un lavoro incredibile. Sono loro i nostri eroi. L' Italia è una grande bellezza - ha concluso - e ora tocca a noi dimostrare senso civico e maturità. Restiamo a casa, è importante, tutto andrà bene". Un messaggio praticamente identico a quello che aveva lanciato durante la partita di lunedì. Dopo la rete dell' 1-0 aveva fissato le telecamere ed esposto un cartello con scritto "Andrà tutto bene. Restate a casa". Con tanto di hashtag.