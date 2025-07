“Ciao Mariia, riposa in pace”: i cittadini di Carovigno ricordano la sfortunata 18enne

CAROVIGNO – “Ciao Mariia, riposa in pace”. Così alcuni cittadini di Carovigno hanno voluto ricordare Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina ritrovata senza vita nella giornata di ieri dopo quattro giorni di ricerche.

La preghiera è comparsa insieme ad un mezzo di fiori deposto davanti all’obitorio del cimitero di Ostuni dove si trova la salma in attesa del rientro in patria.

“Che il tuo ricordo viva sempre nella comunità di Carovigno a memoria di quello che non deve mai più succedere. Ciao Mariia riposa in pace”.

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno scoperto il suo corpo a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava effettuando un periodo di stage e da dove si era allontanata nella serata di venerdì. Dopo la denuncia della scomparsa, erano state avviate le ricerche coordinate dalla Prefettura. Poi, nel pomeriggio di martedì, il tragico ritrovamento del cadavere da parte dei vigili del fuoco. La Procura di Brindisi non ha al momento disposto l’autopsia. Si pensa ad un gesto estremo.

Giusto ricordare che diverse associazioni forniscono aiuto a chi, non sempre, trova in amici e familiari il necessario supporto per affrontare disagi e preoccupazioni. Giova ricordare il ruolo svolto da Telefono Amico. Tutte le persone che stanno vivendo una fase di crisi e di disagio profondo possono trovare, in Telefono Amico, qualcuno pronto ad ascoltare. Sul sito, tutte le info utili.

