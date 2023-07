Cianci: ‘Sono qui perché il Taranto mi ha voluto a tutti i costi’

Ora è ufficiale. Pietro Cianci è un giocatore del Taranto. Le prime dichiarazioni dell’attaccante classe 96 ai microfoni di Antenna Sud: “Ho scelto Taranto perché Capuano mi ha voluto a tutti i costi. Sentirsi apprezzato da uno come lui, competente in questo mondo, non mi ha fatto esitare. Ci tenevo personalmente, ho tantissima voglia di rilanciarmi e fare bene”.

Sul progetto della società ionica: “Credo in ciò che il club mi ha prospettato, partiremo in ritiro e non vedo l’ora di iniziare”.

La recente esperienza di Catanzaro: “Sono stati due anni difficili, ma mi sono messo sempre a disposizione quando sono stato chiamato in causa, penso di aver sempre risposto presente. Ora sono qui a Taranto e voglio aiutare la squadra a ottenere ottimi risultati”.

Prossimo campionato: “Sarà di livello superiore rispetto agli altri anni e noi, come squadra, ci teniamo a puntare più in alto possibile”.

Le qualità della compagine rossoblù: “Abbiamo già una base importante. Sarà mio compito dare una mano alla squadra”.

Il messaggio alla tifoseria: “Prometto che suderò la maglia come ho fatto in qualsiasi squadra. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni”.

La trattativa con Capuano e il presidente Giove: “Mi hanno convinto subito, sono stato stressato un pò (ride ndr), nel senso buono ovviamente: ho apprezzato molto la loro voglia di avermi qui a Taranto. Nel giro di due giorni abbiamo fatto tutto”.

Aspettative importanti su di lui: “Non ho paura, alla fine giochiamo a calcio e siamo agevolati. Non vedo l’ora di iniziare”.

