CIA: “Si gioca col fuoco! Bari, Bat e Foggia sotto attacco Xylella”

Gennaro Sicolo: “La Puglia è senza difese, rischiamo un disastro agricolo se non interviene urgentemente”

“Con la Xylella si sta giocando col fuoco”. A lanciare l’allarme è Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale della CIA Agricoltori Italiani, commentando il recente ritrovamento di quattro ulivi infetti a Bisceglie. La preoccupazione, ora, si estende all’intera provincia della Bat, all’area metropolitana di Bari e alla Capitanata, territori chiave per l’olivicoltura pugliese.

“La diffusione del batterio verso nord rischia di trasformarsi in un disastro. Occorrono interventi urgenti: chiediamo da tempo la nomina di un Commissario straordinario, in grado di accelerare le misure di contenimento e finanziare la ricerca scientifica per soluzioni definitive”, ha dichiarato Sicolo.

La CIA denuncia la criticità di molte aree dove gli interventi sono complicati o inesistenti: terreni agricoli in abbandono, cunette, siepi e aree sotto la competenza di enti pubblici. Proprio in questi spazi, dove la vegetazione non è manutenuta, può annidarsi il vettore del batterio, continuando la sua corsa verso il nord della regione.

Secondo Sicolo, il pericolo è concreto: “Nella Bat e in particolare nel territorio di Andria, l’olivicoltura rappresenta una risorsa fondamentale per il reddito delle famiglie e l’occupazione. Se non si agisce subito, rischiamo di compromettere un intero sistema produttivo”.

La Regione Puglia, sottolinea Sicolo, sta facendo il possibile, ma l’ampiezza del territorio e la rapidità dell’infezione rendono necessario un intervento nazionale: “Serve un Commissario con pieni poteri e risorse adeguate per coordinare le operazioni, agire con prontezza ed efficacia, e finanziare anche il processo di rigenerazione agricola”.

Il rappresentante della CIA Agricoltori Italiani ribadisce anche la necessità di sollecitare un’azione congiunta tra Governo e Unione Europea, per ottenere nuove risorse a sostegno della ricerca scientifica e dei reimpianti, strumenti essenziali per ricostruire la filiera olivicola pugliese colpita dalla Xylella.

