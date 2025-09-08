CIA Puglia, Sicolo: “Al fianco della Global Sumud Flotilla contro il genocidio”

“CIA Agricoltori Italiani di Puglia condivide pienamente l’azione della Global Sumud Flotilla contro il genocidio in atto in Palestina con l’immane e orrenda strage di donne, uomini e bambini che va avanti da oltre 700 giorni. Non è accettabile che i Diritti Umani di un intero popolo vengano calpestati quotidianamente, di fronte al mondo, e che si neghi la possibilità al popolo Palestinese di aspirare alla pace, alla libertà, a una vita normale, e al riconoscimento di uno Stato che rappresenti la sua voglia di costruire un futuro di benessere”.

È Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale della Puglia di CIA Agricoltori Italiani, a esprimere con parole chiare e ferme il sostegno alla Global Sumud Flotilla e “a ogni azione tesa a portare solidarietà e aiuti concreti a una popolazione, quella Palestinese, che sta subendo gli orrori della guerra e della fame come strumento criminale di terrore e morte. Il governo e l’esercito di Israele stanno facendo tabula rasa della Striscia di Gaza. Israele ha pieno diritto a difendere il proprio Stato, ma deve porre immediatamente fine a un’azione di morte e distruzione che mortifica e umilia l’umanità, le speranze di pace, e ha già stroncato la vita di migliaia e migliaia di vittime innocenti”, ha concluso Sicolo.

