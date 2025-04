CIA Puglia: “Riattivazione invaso Pappadai modello per risolvere problemi”

La riattivazione dell’invaso artificiale del Pappadai rappresenta “un modello da seguire per affrontare la crisi idrica” e un’occasione concreta per avviare una più ampia governance dell’acqua in Puglia e nel Mezzogiorno. È quanto ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, nel corso della cerimonia di consegna dei lavori tenutasi ieri, 23 aprile, presso il bacino situato nel territorio di Monteparano, nel Tarantino.

Il progetto – curato dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – riguarda il recupero e la messa in funzione dell’invaso e il ripristino funzionale del sistema “Irrigazione Salento”, con particolare riferimento ai nodi idraulici di Monteparano e Sava. Due cantieri strategici che potrebbero garantire irrigazione a circa 10mila ettari di terreni, contribuendo anche alla rinascita agricola delle aree colpite dalla Xylella. L’acqua accumulata sarà destinata all’irrigazione, riducendo i costi per le aziende agricole, l’impatto ambientale e favorendo una maggiore redditività per il settore primario.

L’iniziativa segna una svolta nella lotta alla siccità che da anni affligge il territorio pugliese. All’evento hanno preso parte autorità locali, regionali e nazionali, tra cui l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il commissario del Consorzio Francesco Ferraro, il commissario straordinario all’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua e il presidente della Regione Michele Emiliano.

Proprio Emiliano ha sottolineato come la riattivazione del Pappadai sia il primo passo di una strategia più ampia che coinvolgerà Campania, Molise, Basilicata e Puglia in un sistema integrato di gestione della risorsa idrica, per superare le difficoltà della concertazione interregionale e garantire un approvvigionamento equo ed efficiente.

“Il Pappadai – ha concluso Sicolo – non è solo un’opera idraulica, ma il simbolo di una nuova stagione di sinergia tra pubblico e privato, per garantire sostenibilità e futuro al nostro comparto agricolo”.

