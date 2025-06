Cia Levante: “Agricoltori in prima linea per prevenire gli incendi”

“Siamo i primi custodi dei territori, possiamo evitare disastri e perdite enormi”

Con l’imminente avvio della campagna di raccolta delle produzioni cerealicole, il rischio incendi torna a minacciare i campi e il lavoro di migliaia di imprenditori agricoli. Le temperature sempre più elevate, legate ai cambiamenti climatici, aumentano infatti la possibilità che si verifichino roghi in grado di compromettere i raccolti, mettere in pericolo persone e animali, e danneggiare l’ambiente.

Proprio per questo la Cia Levante Bari-Bat ha rivolto un appello ai Comuni dell’Area Metropolitana di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani, sollecitandoli ad avviare una campagna di prevenzione degli incendi che coinvolga direttamente il mondo agricolo. “Abbiamo inviato una lettera alle amministrazioni comunali chiedendo che si attivino in questa direzione, utilizzando le possibilità offerte dal decreto legislativo 228/2001 (legge di orientamento in agricoltura)”, ha spiegato Giuseppe De Noia, presidente di Cia Levante Bari-Bat.

Attraverso la stipula di apposite convenzioni, ha sottolineato De Noia, gli agricoltori possono occuparsi direttamente della manutenzione del territorio, svolgendo un ruolo attivo nella sicurezza anti-incendio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico, affiancando anche la Protezione Civile nelle attività di sorveglianza e intervento. “Gli incendi feriscono profondamente il nostro territorio, anche dal punto di vista dell’immagine, specialmente in aree come la nostra che hanno una forte vocazione turistica. I danni ambientali che ne derivano sono gravissimi e le conseguenze durano per anni”, ha aggiunto.

Sulla stessa linea l’intervento del direttore di Cia Levante Bari-Bat, Giuseppe Creanza: “Una prevenzione adeguata consente di proteggere il reddito degli agricoltori, evitando che intere annate di lavoro vadano in fumo. Quando le fiamme devastano i campi, non si colpiscono solo i raccolti ma anche gli allevamenti zootecnici, che restano privi di foraggio, e il nostro patrimonio naturale, con danni ingenti alla biodiversità”.

Secondo Cia Levante, il coinvolgimento attivo degli agricoltori, in quanto primi custodi del territorio, è uno strumento fondamentale per rafforzare il sistema di prevenzione e salvaguardia ambientale, riducendo il rischio di incendi e i loro effetti devastanti.

