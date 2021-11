TARANTO- Sarà fermato l’altoforno 4 nel mese di dicembre: è questa la decisione di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, relativa al siderurgico di Taranto che al momento ha in funzione tre altoforni.

“L’azienda – spiega Francesco Brigati della Fiom Cgil – ci ha convocato per lunedì prossimo alle 12.30 e in quella sede discuteremo sia dell’assetto impiantistico che, presumibilmente, della procedura di cassa integrazione ordinaria visto che l’attuale scade a fine dicembre”.

Lo stop all’altoforno 4 è dovuto a problemi di funzionamento, spiega Francesco Brigati, “che sono già emersi nelle scorse settimane” mentre le fermate degli altri due altiforni (1 e 2) sono dovute alla manutenzione. “Resta da capire – conclude Francesco Brigati – se lo stop all’altoforno 4, la sua durata, e i riflessi a valle del ciclo produttivo, avranno o meno un impatto sui numeri della cassa integrazione non come tetto massimo ma come uso reale.

Attualmente la cassa integrazione è stata chiesta per 3500 addetti di Taranto come quota massima, ma l’uso effettivo, cioè coloro che realmente stanno in cassa integrazione, è tra i 1800 e i 1900 dipendenti”.