28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Chiude il forum Phica: tra le denunce anche quella dell’attrice tarantina

Marzia Baldari 28 Agosto 2025
centered image

TARANTO: «Sono finita su un forum per adulti e probabilmente ci sei finita anche tu». Con queste parole, in un post social, Anna Madaro, attrice e content creator tarantina, qualche giorno fa ha denunciato l’esistenza di un forum online che raccoglieva sue immagini e contenuti, e di tante altre donne, senza consenso. Il sito in questione, phica.eu è stato finalmente chiuso dopo che per anni aveva ospitato foto di donne scattate in situazioni intime a loro insaputa, con commenti sessisti, violenti, denigratori.

La vicenda è emersa quando una follower le ha segnalato la presenza delle sue foto e di alcuni frame presi dalle sue dirette nel forum. Immagini mai condivise da lei, ma trafugate e rielaborate in un contesto sessualizzante.  Il giorno successivo alla scoperta, il 23 agosto, Anna Madaro si è recata alla questura di Taranto per sporgere denuncia. «Sono anni che ricevo commenti schifosi – ha raccontato su Instagram–, ma trovare la mia immagine in un forum del genere, accanto a decine di altre donne, è un’ulteriore violenza».

Il caso non riguarda solo lei: nel forum erano raccolti contenuti di ragazze comuni, ma anche influencer, politici donne inconsapevoli, finite online senza alcuna tutela. Tra queste anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le politiche Alessandra Moretti, Valeria Campagna, Lia Quartapelle e Alessia Morani, l’influencer Chiara Ferragni, la figlia diciottenne di Francesco Totti Chanel e le cantanti Paola e Chiara. Alcune hanno denunciato pubblicamente, come  la tarantina Anna.

Il sito esisteva dal 2005, e fino a qualche giorno fa aveva almeno 800mila iscritti. Dopo anni di denunce a vuoto, gli amministratori giovedì l’hanno chiuso. Esisteva già una petizione, creata dalla siciliana Mary Galati, che ne chiedeva la chiusura. Dopo il caso di “Mia Moglie”,  la petizione è circolata nuovamente superando in due giorni le 155mila firme. I gestori del forum phica.net hanno diffuso un comunicato in cui annunciano lo stop definitivo alla piattaforma.

«Il sito era nato come piattaforma di discussione e condivisione personale – si legge nella nota – ma nonostante i nostri sforzi non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici. Per questo, con grande dispiacere, abbiamo deciso di chiudere e cancellare definitivamente tutto ciò che è stato fatto di sbagliato».

In Italia, la condivisione non consensuale di materiale intimo è un reato che può essere punito anche con 6 anni di carcere.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Manduria, deruba anziani mentre caricano spesa in auto: denunciato

28 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, la proposta di Battista. I PUC per pulire le strade

28 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, in autunno manifestazione ambientalista su ex Ilva

28 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, i primi nomi per le Regionali. C’è anche Vannacci

28 Agosto 2025 Leo Spalluto

Scuola: caro libri tra bonus e usato

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

San Giorgio Ionico, motociclista in codice rosso dopo incidente sulla SS7 TER

28 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera, Comune: scelti Capo di Gabinetto e portavoce

28 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello