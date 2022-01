MARINA DI CHIEUTI (FG) – Tragedia nel primo giorno dell’anno in provincia di Foggia. Un tunisino di 50 anni ha perso la vita in seguito ad una disgrazia, l’uomo avrebbe tentato di sfondare una finestra murata, ma è stato travolto dal crollo della parete. È accaduto a Marina di Chieuti, dove il 50enne è morto sul colpo, viveva nell’ex foresteria delle Ferrovie dello Stato con la moglie e due figli, avrebbe tentato di sfondare una finestra murata dello stabile quando è stato colpito in pieno dal crollo del muro. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.