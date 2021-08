Chieuti | Incendio a ridosso del paese

Un vasto incendio di macchia mediterranea sta interessando in più punti il territorio di Chieuti, nel nord del Foggiano. Inizialmente circoscritto, ma ora a causa del forte vento caldo (che rende impossibile l’utilizzo dei Canadair) si è ampliato arrivando a lambire alcune abitazioni. “Situazione complicata” dice chi sta lavorando senza sosta su quel fronte per spegnere il fuoco. Molte famiglie potrebbero essere evacuate, valutazioni in corso. Sul posto Vigili del fuoco e Protezione civile.

Attilio Scarano