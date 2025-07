Chieti, il brindisino Del Zotti è il nuovo allenatore del club

Francesco Del Zotti è il nuovo allenatore del Chieti F.C. 1922, club militante in Serie D. Il tecnico brindisino classe 1992 ha raggiunto un accordo con la compagine neroverde per due stagioni. Ad affiancarlo ci sarà Paolo D’Ercole, in qualità di vice allenatore, oltre al preparatore dei portieri Gianluca Tuccella, il responsabile della preparazione atletica Stefano Maione e il responsabile forza e recupero infortuni Ivan Spezialetti.