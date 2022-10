Con l’accusa di bancarotta fraudolenta, Remo Epifani, procuratore della Repubblica di Taranto, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enzo D’Addario, imprenditore ed ex presidente dell’AS Taranto, e altre dodici persone in relazione all’inchiesta sul crac della Automarket srl, fallita nel 2014. Allo stesso D’Addario e ai 12 viene contestato un buco di 27 milioni di euro. L’accusa è aver distratto o occultato attività aziendali per danneggiare i creditori.