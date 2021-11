FRANCAVILLA FONTANA – Ancora degrado per la Chiesetta della Madonna della Grazie di Francavilla Fontana. A lanciare l’ennesima denuncia è la consigliera Comunale di opposizione Anna Ferreri che, già in passato, si era occupata delle condizioni del monumento ottagonale, un unicum nel salento che rischia di scomparire a causa delle lesioni.

L’allarme della consigliera

“Nonostante gli anni trascorsi e le dichiarazioni di disponibilità da parte dell’amministrazione comunale, la storica Chiesa della Madonna delle Grazie versa ancora in assoluto stato di abbandono. L’opera, di forte interesse architettonico e storico, di spiccata identità, sprofonda tra la incolta vegetazione, ridotta ad un rudere; sembra essere stata collocata lì per caso accanto al nostro ospedale. Un semplice rilievo fotografico -scrive la consigliera – fa emergere in tutta la sua gravità il disinteresse mostrato dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana. Quest’ultima pensa forse di abituarci al sistematico mancato rispetto della parola data, persino in sede istituzionale, facendo cadere nel vuoto le interrogazioni rivolte e tutte le iniziative assunte in Consiglio Comunale, dai contenuti più disparati, nonostante l’interesse e la volontà di risolvere le problematiche esposte assunti come impegno, ma solo a parole”.

Il reportage fotografico

In allegato alla denuncia, la consigliera Ferreri allega alcune foto scattate in questi giorni. “Le immagini fotografiche relative alle condizioni in cui versa lo stabile ed il terreno circostante ci restituiscono l’idea di una vera e propria discarica incontrollata ed illecita, pericoloso ricettacolo di sporcizia ed immondizia di ogni genere, per di più posta in adiacenza all’Ospedale Camberlingo. A ciò va aggiunta la totale assenza di manutenzione e di controllo della vegetazione, che sembra ingoiare un’opera architettonica che dovrebbe invece essere fiore all’occhiello della città. Ritengo che il quadro sia un “manifesto della vergogna” per i cittadini francavillesi e per tutte le persone che quotidianamente raggiungono da altri paesi il nosocomio francavillese”.

“Situazione intollerabile”

La situazione non è oltremodo tollerabile ed ha dello scandaloso, posto che se a distanza di mesi dal mio ultimo intervento sul punto in Consiglio Comunale, non si è avuto nemmeno la decenza di mettere in sicurezza sotto il profilo della pulizia e della salubrità il terreno circostante, figuriamoci se la civica amministrazione sia nelle condizioni di poter offrire al Consiglio Comunale ed alla comunità una sia pure embrionale idea di come recuperare la struttura, attribuendone una destinazione. La permanenza del descritto stato di disinteresse e di abbandono ha indotto il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, che ringrazio con tutto il partito di Fratelli d’Italia di Francavilla Fontana, a chiedere l’audizione nella VI Commissione del Consiglio Regionale dell’Assessore Regionale alla Cultura ed ai Beni Culturali, Massimo Bray e del Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, al fine di sollecitare la messa in sicurezza dell’edificio – conclude la Ferreri – con dei primi interventi urgenti di salvaguardia”.