Chiese chiuse a Potenza, la risposta: “In corso lavori di manutenzione”

POTENZA, VENERDI 7 FEBBRAIO 2025 – In brevissimo tempo dalla pubblicazione dell’articolo/denuncia precedentemente (LEGGI) sulla chiusura di due chiese del capoluogo lucano, è arrivata celermente la risposta di padre Francesco Lucchetti che chiarisce quanto segue: “Le chiese della parrocchia Beata Vergine del Rosario, oggi erano chiuse per lavori di manutenzione straordinaria, così come già sta avvenendo da un tempo a questa parte. Si sottolinea che solitamente le due chiese, sono sempre aperte dalla mattina fino alla sera”.

