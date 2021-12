La famiglia di Fedelino Margheriti, il torrese di 51 anni trovato morto nel bosco di Crispiano, chiede che venga fatta l’autopsia, non per il sospetto di una morte violenta, ma per stabilire se l’uomo poteva essere salvato. I congiunti della vittima lamentano infatti che i due uomini con cui si era recato in auto a funghi, nonostante non si fosse presentato per il rientro, siano andati via senza dare tempestivamente l’allarme.