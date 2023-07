Chicco Patierno all’Avellino? La trattativa entra nel vivo

L’Avellino fa sul serio per Patierno. L’attaccante gradirebbe la destinazione e resta solo limare l’accordo con la Virtus Francavilla, che non prenderà in considerazione eventuali scambi, ma solo offerte irrinunciabili sia per il club che per il calciatore. L’impressione è che l’affare possa andare in porto, nonostante l’interessamento di altre big come Catania, Crotone, Vicenza e Monopoli.

Slegata è l’operazione che porterebbe a Francavilla il difensore Gianmaria Zanandrea e l’attaccante Mamadou Tonkara, due profili che piacciono a Fracchiolla e che potrebbero fare il percorso inverso. Complicato invece il ritorno di Solcia, per il quale va innanzitutto battuta la concorrenza del Taranto e non solo, ma bisognerà anche capire se l’Atalanta Under 23 giocherà il prossimo campionato di Serie C. In tal caso resterà a Bergamo.

