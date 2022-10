FRANCAVILLA FONTANA – I commercianti di via Roma, da mesi cantiere in attesa della realizzazione dell’annunciata isola pedonale, raggiungono Castello Imperiali e consegnano le chiavi della loro attività al sindaco Antonello Denuzzo. La richiesta: “Amminsitrazione ci ripensi: no a isola pedonale, sì a Ztl”.