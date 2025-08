Chiaromonte, cade struttura per le luci: quattro feriti

CHIAROMONTE – Nel pomeriggio di ieri, nel territorio di Chiaromonte, nel corso di una manifestazione all’aperto, si è verificato un incidente che ha causato alcuni feriti. Per cause in corso di accertamento, presumibilmente per il vento, è caduta la struttura utilizzata per sostenere i fari (americana) ferendo quattro persone. Presenti ambulanze (da Viggianello e Chiaromonte) ed elisoccorso. La donna ferita più seriamente fortunatamente sta bene.

