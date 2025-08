Chiarimento tra Emiliano e la Giunta Distrettuale ANM di Lecce sul caso Delli Noci

LECCE – In un clima di dialogo e confronto istituzionale, si è tenuto oggi un incontro di rilievo tra il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente della Giunta Distrettuale di Lecce dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe De Nozza, presso gli uffici della Presidenza della Corte di Appello di Lecce.

L’incontro, richiesto dallo stesso Emiliano, ha avuto come oggetto le sue recenti dichiarazioni in merito all’indagine della Procura di Lecce sull’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci. Le parole del Governatore, pronunciate all’indomani delle decisioni del Tribunale del Riesame, avevano sollevato alcune perplessità all’interno dell’ambiente giudiziario.

La Giunta Distrettuale dell’Anm, attraverso il suo presidente De Nozza, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di garantire ai magistrati “la massima serenità di giudizio”, sottolineando l’esigenza di tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’azione giudiziaria, soprattutto in una fase così delicata.

Dal canto suo, Emiliano ha precisato che le sue dichiarazioni non volevano in alcun modo mettere in discussione l’operato della magistratura, ma si collocano nel pieno esercizio delle sue prerogative politiche e istituzionali. Ha inoltre rimarcato che il suo intervento pubblico era volto a esprimere solidarietà all’assessore Delli Noci, senza alcuna intenzione di interferire nell’attività giudiziaria.

“La Giunta – si legge in una nota ufficiale diffusa al termine dell’incontro – esprime apprezzamento per l’esito del confronto”.

L’appuntamento odierno rappresenta un importante passo verso un dialogo costruttivo tra istituzioni, in un momento in cui equilibrio, responsabilità e rispetto dei ruoli appaiono più che mai fondamentali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author